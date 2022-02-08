Вирусолог рассказал, когда в России могут отменить масочный режим

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил, что маски перестанут быть элементом гардероба после летнего сезона.

"Маски же не только от COVID-19 защищают, но и от гриппа предохраняют, и от других респираторных инфекций. Поэтому неслучайно в некоторых странах люди с осени начинают носить маски в транспорте", – сказал Зверев в эфире телеканала Москва 24.

Эксперт при этом отметил, что ношение масок на улице является бессмысленным.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 может закончится, если 80% населения планеты будут привиты в срок не более 7 месяцев.

По его словам, чтобы достичь этой цели, сначала следует создать достаточный запас вакцин и снабдить ими государства, которые не производят вакцины против коронавируса.

