РФ может на этой неделе пройти пик заболеваемости "Омикроном" – РФПИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Россия на этой неделе может пройти пик заболеваемости "Омикрон"-штаммом COVID-19. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"По оценкам РФПИ, Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости "Омикроном". К концу февраля мы ожидаем значительного снижения новых случаев заболеваемости", – цитирует Дмитриева ТАСС.

Эксперт подчеркнул, что применение вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" помогло РФ справиться с новым штаммом гораздо лучше, чем большинству государств.

В России госпитализировали 20 185 человек с коронавирусом. Число госпитализаций увеличилось в 77 регионах. Всего за минувшие 24 часа в стране выявили 165 643 новых случая коронавируса.

Ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова ранее предположила, каким окажется следующий штамм коронавирусной инфекции. По словам специалиста, большая скорость возникновения новых мутаций вируса может спровоцировать появление нового серьезного штамма к началу следующего года.

Соседова подчеркнула, что инкубационный период новой разновидности окажется таким же, как у "Омикрона". Кроме того, мутация будет обладать похожей заразностью, став более легкой для организма человека.