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Москва 24

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Общество

10:04

В Роспотребнадзоре спрогнозировали новую волну COVID-19 весной

общество

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России новая волна коронавируса ожидается весной, рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов.

"После того как спадет зимний пик, будет еще небольшой в марте-апреле, он по-разному выразится в разных климатических зонах. Потом к лету мы будем иметь локальный минимум", – приводятся слова Щелканова на сайте правительства Приморского края.

По его словам, осенний рост заболеваемости ОРВИ ожидается в сентябре-октябре, когда завершится период летних отпусков и каникул.

Ранее ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова предположила, каким окажется следующий штамм коронавирусной инфекции. По словам специалиста, большая скорость возникновения новых мутаций вируса может спровоцировать появление нового серьезного штамма к началу следующего года.

Соседова подчеркнула, что инкубационный период новой разновидности окажется таким же, как у "Омикрона". Кроме того, мутация будет обладать похожей заразностью, став более легкой для организма человека.

Ученый рассказал, что COVID-19 ускоряет старение организма в сотни раз

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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