Вирусологи рассказали, как часто можно ревакцинироваться

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Делать прививку от коронавируса иностранными препаратами после вакцинации "Спутником V" или "Спутником Лайт" можно только через 3–4 месяца, рассказал академик РАН, завкафедрой Первого государственного медицинского университета имени Сеченова, вирусолог Виталий Зверев. Об этом сообщает газета "Известия".
По его словам, слишком частая ревакцинация может привести, в частности, к повышенному риску миокардита у мужчин.
Зверев подчеркнул, что негативные последствия могут возникнуть, если не выдержать рекомендованный специалистами промежуток.
"Для наших вакцин, включая "Спутник", это полгода. В целом безопасно ревакцинироваться можно уже через 3–4 месяца, но не раньше. Западные авторы предостерегают от очень частого вакцинирования западными препаратами, поскольку есть риск получить миокардит – об этом, например, говорит статистика Израиля", – пояснил эксперт.
В Минздраве Израиля изданию подтвердили, что риск возникновения миокардита после третьей дозы вакцины существует, однако встречается в одном случае на 15 тысяч. При этом медики отметили, что бустер можно делать не ранее чем через четыре месяца.
Ранее главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко призвала граждан России проходить ревакцинацию от коронавируса раз в полгода. По мнению специалиста, в будущем этот промежуток может вырасти до года.
Лысенко отметила, что окончание пандемии зависит не только от медиков, но и от всех людей. Специалист добавила, что в этом вопросе не может быть равнодушных. Она также выразила мнение, что "Омикрон" усилит коллективный иммунитет.
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