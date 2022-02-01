Эпидемиолог заявил, что вакцина "Спутник V" более эффективна для мужчин

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Вакцина "Спутник V" более эффективна для мужчин, чем для женщин. Этот показатель среди мужского населения составляет 66%, а среди женского – 52%, сообщает "Газета.ру".
Эпидемиолог, кандидат медицинских наук Антон Барчук отметил, что пока неясно, чем вызваны такие различия.
"Во-первых, различия были минимальные, это могло быть результатом случайной ошибки в конкретных исследованиях. В исследовании коллег из НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, опубликованном в журнале The Lancet, эффективность против инфекции также была выше у мужчин. Однако, как и у нас, формально статистически значимого различия по полу все же не было получено", – отметил Барчук.
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в центре пока не изучали половые различия эффективности вакцины.
Ранее Гинцбург заявил, что для вакцинации от COVID-19 детей до 5 лет с большой вероятностью можно использовать назальную форму препарата "Спутник V". При этом он подчеркнул, что, прежде чем думать о применении назальной вакцины у детей, следует дождаться результатов ее клинических исследований на взрослых.
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