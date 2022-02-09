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Общество

05:12

Врач предупредил о риске ампутаций у перенесших коронавирус

медицина общество

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

У переболевших коронавирусом существует риск возникновения тромбоза, который может привести к ампутации. Об этом предупредил доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России Андрей Чупин в беседе с РИА Новости.

Специалист пояснил, что коронавирус серьезно подрывает работу сердечно-сосудистой системы человека, в частности, оказывает влияние на свертываемость крови.

"Тромбоз у перенесших эту инфекцию встречается, к сожалению, очень часто", – пояснил Чупин.

Основная нагрузка приходится на артерии конечностей, продолжил специалист. По этой причине у переболевшего человека может развиваться критическое ухудшение кровоснабжения.

Врач предостерег, что такие пациенты имеют повышенный риск ампутации конечности.

"Во время пандемии таких случаев было немало", – подтвердил Чупин.

По словам специалиста, тромбоз может развиваться как на пике заболевания коронавирусом, так и через несколько месяцев. При этом тяжесть болезни окажет пропорциональное влияние на объем негативных последствий.

В группу риска по тромбозу входят больные с атеросклерозом, уточнил медик.

"Бывает, что пациенты благополучно переносят пик самого заболевания, но позже, если остаются без прикрытия антикоагулянтной или дезагрегантной терапии, сталкиваются с тромбозом", – заключил Чупин.

Ранее были названы самые необычные симптомы заражения новым вариантом коронавируса "Омикрон". В частности, речь идет о головокружении и боли в спине. Отмечается, что такая картина может сохраняться даже после того, как человеку удалось побороть болезнь.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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