Представитель России рассказал о процессе признания "Спутника V" в ЕС

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Процесс экспертизы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе идет непросто, однако ее допуск на европейский рынок все же возможен. Об этом РИА Новости рассказал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
Он подчеркнул, что этот процесс сложен в организационном, техническом, юридическом и политическом плане.
"Однако он идет. Я по-прежнему считаю, что это [признание вакцины на территории Евросоюза. – Прим.ред.] возможно, хотя сроков прогнозировать не буду", – добавил Чижов.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оптимистично оценила перспективы регистрации ВОЗ вакцины "Спутник V". Она подчеркнула, что решение ВОЗ по поводу "Спутника V" не может помешать некоторым странам все равно запрещать въезд из России.
В Кремле выразили надежду на скорое признание "Спутника V" ВОЗ
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