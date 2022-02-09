Иммунолог рассказал о новом болезненном симптоме "Омикрона"

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Зараженные "Омикрон"-штаммом коронавируса стали жаловаться на симптомы повышенной чувствительности, когда сильную боль вызывает даже незначительное воздействие на организм. Об этом Ura.ru рассказал иммунолог Владимир Болибок.



По его словам, если дотронуться до человека, то он не почувствует боли.



"Но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости – везде ощущается боль, вплоть до крика", – отметил Болибок.



Иммунолог Николай Крючков рассказал, что гиперестезия может развиваться из-за поражения периферических нервов. Он добавил, что данный симптом и раньше встречался у зараженных коронавирусом.



"То есть происходит воспаление, возбуждение начинает неконтролируемо переходить до тела нейрона и передаваться в центральную нервную систему. В итоге человек ощущает в разных частях тела то онемение, то покалывание, то боль, то холод, то еще что-то", – подчеркнул специалист.



Крючков заключил, что главное – вовремя диагностировать гиперестезию, чтобы ее излечить.



Ранее доктор медицинских наук Андрей Чупин рассказал, что у переболевших коронавирусом существует риск возникновения тромбоза, который может привести к ампутации конечностей. Специалист пояснил, что коронавирус серьезно подрывает работу сердечно-сосудистой системы человека, в частности оказывает влияние на свертываемость крови.

