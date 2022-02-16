Мишустин заявил о небольшом снижении числа новых случаев COVID-19 в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил небольшое снижение числа новых случаев коронавируса. При этом он подчеркнул, что инфекция продолжает распространяться.

По его словам, правительство России ежедневно отслеживает ситуацию с коронавирусом во всех субъектах РФ.

"Несмотря на небольшое снижение новых случаев, инфекция продолжает распространяться, система здравоохранения по-прежнему работает в сложнейших условиях", – подчеркнул Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Премьер-министр отметил, что эпидемиологическая обстановка в России остается сложной. Он призвал горожан соблюдать меры предосторожности. Мишустин также заявил о необходимости избавить людей от хождения по инстанциям.

В России за последние сутки госпитализировали 19 573 человека с коронавирусной инфекцией. 15 февраля госпитализация потребовалась 21 833 пациентам с COVID-19. Таким образом, сокращение числа госпитализаций составило 10,3%.

За последние сутки от коронавируса выздоровели 172 468 человек, что на 25,1% больше, чем днем ранее. При этом умерли за сутки 748 человек, также выявлено 179 284 новых случая заражения COVID-19.

