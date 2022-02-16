Мишустин заявил о небольшом снижении числа новых случаев COVID-19 в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил небольшое снижение числа новых случаев коронавируса. При этом он подчеркнул, что инфекция продолжает распространяться.
По его словам, правительство России ежедневно отслеживает ситуацию с коронавирусом во всех субъектах РФ.
"Несмотря на небольшое снижение новых случаев, инфекция продолжает распространяться, система здравоохранения по-прежнему работает в сложнейших условиях", – подчеркнул Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Премьер-министр отметил, что эпидемиологическая обстановка в России остается сложной. Он призвал горожан соблюдать меры предосторожности. Мишустин также заявил о необходимости избавить людей от хождения по инстанциям.
В России за последние сутки госпитализировали 19 573 человека с коронавирусной инфекцией. 15 февраля госпитализация потребовалась 21 833 пациентам с COVID-19. Таким образом, сокращение числа госпитализаций составило 10,3%.
За последние сутки от коронавируса выздоровели 172 468 человек, что на 25,1% больше, чем днем ранее. При этом умерли за сутки 748 человек, также выявлено 179 284 новых случая заражения COVID-19.
В московских поликлиниках начались испытания назальной вакцины от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: