Собянин заявил о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин сообщил о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве на 15% за неделю.

"Абсолютные параметры по Москве еще достаточно высокие, но тем не менее динамика позитивная. За неделю количество заболевших уменьшилось на треть", – подчеркнул мэр на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

В связи с улучшением эпидситуации клиники, задействованные в лечении пациентов с COVID-19, постепенно возвращаются к обычной плановой работе. По словам Сергея Собянина, власти города рассчитывают на то, что уже на следующей неделе ситуация с коронавирусом будет спокойной.

"Будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Но надеемся, что на следующей неделе ситуация будет вообще находиться уже в приемлемых рамках", – добавил мэр.

За последние сутки в Москве госпитализировали 1 036 человек с подтвержденным коронавирусом. При этом выявлено 11 262 новых случая COVID-19.