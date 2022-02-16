В РФ за сутки госпитализировали 19 573 человека с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за последние сутки госпитализировали 19 573 человека с коронавирусной инфекцией, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
15 февраля госпитализация потребовалась 21 833 пациентам с COVID-19. Таким образом, сокращение числа госпитализаций составило 10,3%.
За последние сутки от коронавируса выздоровели 172 468 человек, что на 25,1% больше, чем днем ранее. При этом умерли за сутки 748 человек, также выявлено 179 284 новых случая заражения COVID-19.
В 54 российских регионах отмечается снижение числа госпитализаций, рост зафиксирован в 30 регионах, в одном регионе ситуация не изменилась. В частности, в Санкт-Петербурге подтвердили 17 151 новый случай коронавируса, в Москве – 11 262, Красноярском крае – 7 193, Новосибирской области – 5 428, Пермском крае – 5 203.
Ранее иммунолог Владимир Болибок сообщил, что зараженные "Омикрон"-штаммом коронавируса стали жаловаться на симптомы повышенной чувствительности. Сильная боль в коже, мышцах и костях может проявиться даже при небольшом нажатии.
В свою очередь, иммунолог Николай Крючков рассказал, что гиперестезия может развиваться из-за поражения периферических нервов. Он добавил, что данный симптом и раньше встречался у зараженных коронавирусом.
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