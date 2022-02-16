Врач предупредил, что вкус после коронавируса может не восстановиться

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Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев предупредил, что у перенесших коронавирус пациентов вкус может не восстановиться.

Эксперт пояснил Ura.ru, что за изменение вкуса отвечает один из отделов продолговатого мозга. По словам Зайцева, негативное воздействие на вкус оказывают стресс, недосыпания, неправильное питание и употребление острых, соленых и кислых продуктов, раздражающих слизистую.

"Должно пройти время. Если инфекция неглубоко проникла, рано или поздно она погибнет и произойдет самовосстановление по всем органам и системам. При условии полноценного отдыха, правильного питания высока вероятность, что вкусовые ощущения придут к норме", – отметил врач.

Врач-отоларинголог Иван Лесков добавил, что восстановление вкуса также зависит от обоняния. Специалист объяснил, что при передаче информации в мозг через обонятельные эпителии обрыв цепочки может произойти в любой момент.

Ранее вирусолог и молекулярный биолог Максим Скулачев рассказал, что после коронавируса у пациентов наблюдается нарушение мелкой моторики из-за поражения мелких сосудов мозга. При этом он отметил, что эти изменения обратимы при поддержании здорового образа жизни.

