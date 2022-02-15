В ГНЦ "Вектор" рассказали о патологических изменениях в легких при "Омикроне"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Патологические изменения в легких при инфицировании "Омикрон"-штаммом носят более умеренный характер, чем при заражении "Дельтой", сообщили РИА Новости в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Специалисты проводили исследование на сирийских хомяках, у которых болезнь протекает во многом так же, как у людей.

В "Векторе" также отметили, что легкие вакцинированных "ЭпиВакКороной" хомяков были защищены от размножения "Омикрона". Благодаря вакцине вирусная нагрузка в легких была снижена в 8 тысяч раз.

Ранее сообщалось, что у детей нельзя пропустить ряд важных признаков "Омикрон"-штамма коронавируса. По словам анестезиолога-ревматолога Зои Андреевой, поводом для обращения к врачу является температура от 38 до 39 градусов у новорожденных. Если же температура сопровождается выраженной слабостью, сонливостью и заторможенностью, нужно вызвать скорую.

В свою очередь, главврач больницы имени Филатова Валерий Вечорко ранее заявил, что Москва преодолела пик "Омикрона". Однако он уточнил, что столичная система здравоохранения была подготовлена к росту заболеваемости COVID-19 из-за нового штамма.

