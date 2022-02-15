В ГНЦ "Вектор" рассказали о патологических изменениях в легких при "Омикроне"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Патологические изменения в легких при инфицировании "Омикрон"-штаммом носят более умеренный характер, чем при заражении "Дельтой", сообщили РИА Новости в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Специалисты проводили исследование на сирийских хомяках, у которых болезнь протекает во многом так же, как у людей.
В "Векторе" также отметили, что легкие вакцинированных "ЭпиВакКороной" хомяков были защищены от размножения "Омикрона". Благодаря вакцине вирусная нагрузка в легких была снижена в 8 тысяч раз.
Ранее сообщалось, что у детей нельзя пропустить ряд важных признаков "Омикрон"-штамма коронавируса. По словам анестезиолога-ревматолога Зои Андреевой, поводом для обращения к врачу является температура от 38 до 39 градусов у новорожденных. Если же температура сопровождается выраженной слабостью, сонливостью и заторможенностью, нужно вызвать скорую.
В свою очередь, главврач больницы имени Филатова Валерий Вечорко ранее заявил, что Москва преодолела пик "Омикрона". Однако он уточнил, что столичная система здравоохранения была подготовлена к росту заболеваемости COVID-19 из-за нового штамма.
Москвичам рассказали, когда отступит COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: