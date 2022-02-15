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Штамм коронавирусной инфекции "Омикрон" выявили в последнем российском регионе – на Чукотке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя губернатора, начальника регионального департамента здравоохранения Надежду Ищенко.

"Генотипирование в ЦНИИ эпидемиологии выявило "Омикрон", сиквенс еще в работе. Ждем официально от Роспотребнадзора данные", – сообщила Ищенко.

Чукотский АО стал последним регионом, где подтвердили "Омикрон".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подвид "Омикрон"-штамма ВА.2 был выявлен в РФ. По ее словам, большинство случаев заражения им зафиксировали в столице, Республике Марий Эл и Башкирии, а также в Ростовской области.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев отметил, что по симптомам и течению заболевания BA.2 ничем не отличается от обычного "Омикрон"-штамма. Появление нового подвида – естественный процесс эволюции вируса, добавил эксперт.

