Главврач больницы имени Филатова заявил, что Москва преодолела пик "Омикрона"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Столичная система здравоохранения была подготовлена к росту заболеваемости COVID-19 из-за нового "Омикрон"-штамма, пик уже пройден, заявил главврач больницы имени Филатова Валерий Вечорко в своем Facebook-аккаунте.

По словам эксперта, было ожидаемо, что "Омикрон"-штамм станет более заразным, чем прошлые штаммы. Кроме того, было предсказуемо и то, что данный штамм будет распространяться стремительно.

"Система здравоохранения города встретила новый штамм во всеоружии, и уже сейчас можно говорить о том, что Москва преодолела пик заболеваемости "Омикроном", – заявил Вечорко.

Он уточнил, что в стационарном звене замечено постепенное снижение числа госпитализаций. Так, в ГКБ № 15 за период с 7 по 14 февраля поступили 1 143 человека, что на 382 пациента меньше, чем за первую неделю текущего месяца. Также наблюдается и уменьшение числа пациентов, госпитализированных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии (294 и 239 человек соответственно за две недели февраля).

"Также в 1,6 раза уменьшилось поступление пациенток в роддом ГКБ № 15", – отметил главврач больницы имени Филатова.

Однако, как отметил Вечорко, число оперативных вмешательств остается на прежнем уровне, так как в медучреждение продолжают поступать пациенты с сопутствующими, в частности с хирургическими патологиями.

Несмотря на хорошие показатели, по мнению Вечорко, расслабляться не стоит, так как абсолютные значения заболеваемости еще достаточно высокие и амбулаторное звено продолжает функционировать в усиленном режиме.

"Иммунизация остается самым надежным способом защиты", – заключил Вечорко.

В России за сутки госпитализировали 10 451 человека с коронавирусом. Снижение числа госпитализаций отмечается в 56 субъектах РФ. Увеличение этого показателя подтверждено в 28 регионах страны. Выздоровели за сутки 97 185 человек, это на 4,3% меньше, чем 13 февраля 2022 года.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали необходимый уровень коллективного иммунитета при "Омикроне". Его показатель равен 90%, но, по словам замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова, такой показатель в России пока не достигнут.

