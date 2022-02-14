В РФ за сутки госпитализировали 10 451 человека

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за сутки госпитализировали 10 451 человека с коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19. Днем ранее данный показатель был равен 12 653.
Снижение числа госпитализаций отмечается в 56 субъектах РФ. Увеличение этого показателя подтверждено в 28 регионах страны.
Выздоровели за сутки 97 185 человек, это на 4,3% меньше в сравнении с 13 февраля 2022 года.
Скончались 683 пациента. Днем ранее было зафиксировано 706 смертей. За весь период умер 340 931 человек.
За последние сутки выявлено 180 456 новых случаев коронавируса. Всего количество случаев коронавируса возросло до 14 313 965.
Снижение заболеваемости отмечено в 11 субъектах, такими являются Москва – на 33,7%, Республика Саха (Якутия) – на 28,6%, Московская область – на 21,2 % и Санкт-Петербург – на 3,7%.
В Санкт-Петербурге выявлено 11 384 новых случая коронавируса, в Москве – 9 616, в Московской области – 6 398, в Новосибирской области – 5 824, в Пермском крае – 5 545.
Ранее вирусолог и молекулярный биолог Максим Скулачев рассказал, что после коронавируса у пациентов наблюдается нарушение мелкой моторики из-за поражения мелких сосудов мозга. При этом он отметил, что эти изменения обратимы при поддержании здорового образа жизни.
Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев добавил, что нарушение мелкой моторики также может быть вызвано поражением различных отделов центральной нервной системы.
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