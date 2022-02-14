Эксперт допустил, что штамм "Омикрон" окончательно вытеснит "Дельту" из популяции

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Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев считает, что новый штамм коронавируса "Омикрон" вытеснит разновидность "Дельта" из популяции. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
Как рассказал эксперт, в 20 российских регионах с 28 января по 1 февраля количество случаев "Дельта"-штамма от общего числа проб составила 2%. При этом в остальных случаях специалисты выявляли "Омикрон".
"С 1 по 6 февраля фиксируются уже только единичные случаи "Дельты", – продолжил Исаев.
Таким образом, штамм "Омикрон" стал доминирующим на территории России.
Специалист добавил, что другой возможный сценарий допускает, что разновидность "Дельта" будет циркулировать лишь в удаленных и труднодоступных регионах РФ.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали необходимый уровень коллективного иммунитета для борьбы с "Омикрон"-штаммом. Там также указали, что показатель пока не был достигнут в России.
До этого главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что Москве удалось стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19.
По его словам, достичь такого результата позволила мобилизация врачей из других медицинских организаций. Грамотная организация работы в столичных поликлиниках также позволила избежать скопления людей и распространения коронавируса.
Москва прошла пик волны "Омикрона"
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