Вирусолог заявил о достижении пика пятой волны COVID-19 в России

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Россия достигла пика пятой волны коронавируса, заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, в ближайшее время заболеваемость пойдет на спад. Эксперт объяснил этот процесс законами биологии, согласно которым размножение вируса приводит к мутациям. В результате вирус теряет активность и становится не таким жизнеспособным.

"Эпидемия вступает в более благоприятный период, но расслабляться здесь нельзя. Здесь нужно, чтобы обязательно люди прививались, чтобы они продолжали выполнять противоэпидемические мероприятия, которые помогают в снижении эпидемии", – сказал Альтштейн URA.RU.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что Москве удалось стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19.

По его словам, достичь такого результата позволила мобилизация врачей из других медицинских организаций. Грамотная организация работы в столичных поликлиниках также позволила избежать скопления людей и распространения коронавируса.

