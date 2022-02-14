Вирусолог предупредил о риске появления "суперштамма" коронавируса

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Россиян предупредили о риске появления нового "суперштамма" коронавируса. Об этом сообщает газета "Известия".
Как рассказал изданию вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, вероятность появления новых мутаций низка в странах, где большинство населения переболело или привилось.
Специалист предположил, что "суперштамм" может возникнуть в Китае и странах Южной Азии.
"В Китае живет полтора миллиарда фактически не переболевших людей. Гипотетически такая страна могла бы стать новым витком в штаммообразовании: полтора миллиарда непереболевших людей – это огромная ресурсная база для вируса, ему есть где размножаться", – объяснил Волчков.
При этом вирусолог счел маловероятным появление нового потенциально опасного штамма коронавируса.
"Хотя пока мы видим, что они (регионы с нулевой толерантностью к COVID-19. – Прим. ред.) держатся, пока они закрыты", – добавил он.
Ранее врач-невролог Ольга Голубинская объяснила, по какой причине при заражении "Омикрон"-штаммом коронавируса появляется головная боль. Специалист указала, что данный симптом является одним из самых частых при заражении новой разновидностью вируса.
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