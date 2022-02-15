Ученые Дании обнаружили заразный подвид "Стелс-Омикрона"

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В Дании зафиксировали активное распространение подвида штамма коронавируса "Стелс-Омикрон". Об этом сообщает газета "Известия".

Мутация на линии ВА.2 произошла в белке ORF3a, который вызывает воспалительные реакции и отвечает за распространение вируса. Как пояснил научный сотрудник Института биохимической физики РАН Александр Кудрявцев, подвид опасен способностями обходить антитела и быстрее распространяться.

"Он (подвид. – Прим. ред.) влияет на аутофагию в клетке (способность разбирать белки обратно до аминокислот). Есть такие пузырьки, химические цистерны, в которых разрушаются ненужные белки. А вирусы обманывают ферменты в этих пузырьках и используют их как контейнеры для перемещения внутри клетки", – сказал научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков.

Между тем руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отметил, что в мутациях нет ничего неожиданного, но за ними необходимо наблюдать.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подвид "Омикрон"-штамма ВА.2 был выявлен в РФ. По ее словам, большинство случаев заражения им зафиксировали в столице, Республике Марий Эл и Башкирии, а также в Ростовской области.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев отметил, что по симптомам и течению заболевания BA.2 ничем не отличается от обычного "Омикрон"-штамма. Появление нового подвида – естественный процесс эволюции вируса, добавил эксперт.

