Врач назвал часто сопутствующее "Омикрону" заболевание

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Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев сообщил, что пациенты с коронавирусом стали чаще жаловаться на появление симптомов цистита.

Также эксперт отметил, что у заболевших часто наблюдаются нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. По словам Токарева, вирус способен длительно персистировать в кишечнике и вызывать боль в животе и расстройства стула.

"Мы можем предполагать, что связано это с анатомо-физиологической близостью мочевых путей и кишечника. <...> Также развитие подобных осложнений возможно и на фоне ослабления иммунитета вследствие вирусной атаки на организм", – сказал Токарев URA.RU.

Ранее вирусолог и молекулярный биолог Максим Скулачев рассказал, что после коронавируса у пациентов наблюдается нарушение мелкой моторики из-за поражения мелких сосудов мозга. При этом он отметил, что эти изменения обратимы при поддержании здорового образа жизни.

