Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

17:00

Врач назвал часто сопутствующее "Омикрону" заболевание

медицинаобщество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев сообщил, что пациенты с коронавирусом стали чаще жаловаться на появление симптомов цистита.

Также эксперт отметил, что у заболевших часто наблюдаются нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. По словам Токарева, вирус способен длительно персистировать в кишечнике и вызывать боль в животе и расстройства стула.

"Мы можем предполагать, что связано это с анатомо-физиологической близостью мочевых путей и кишечника. <...> Также развитие подобных осложнений возможно и на фоне ослабления иммунитета вследствие вирусной атаки на организм", – сказал Токарев URA.RU.

Ранее вирусолог и молекулярный биолог Максим Скулачев рассказал, что после коронавируса у пациентов наблюдается нарушение мелкой моторики из-за поражения мелких сосудов мозга. При этом он отметил, что эти изменения обратимы при поддержании здорового образа жизни.

Москвичам рассказали, когда отступит COVID-19

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать