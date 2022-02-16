Попова отметила снижение темпов распространения COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России фиксируется снижение темпов распространения коронавируса. При этом она отметила, что ситуация остается тяжелой.
"Эпидситуация остается достаточно напряженной, но необходимо отметить, что если на 3–4-й неделе текущего года еженедельный прирост составлял 100%, то есть удвоение было каждую неделю, то вот вторую неделю видим замедление темпов роста", – сказала Попова на заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Ранее Сергей Собянин объявил о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве на 15% за неделю.
По его словам, власти города рассчитывают на то, что уже на следующей неделе ситуация с коронавирусом будет спокойной.
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