Попова отметила снижение темпов распространения COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России фиксируется снижение темпов распространения коронавируса. При этом она отметила, что ситуация остается тяжелой.

"Эпидситуация остается достаточно напряженной, но необходимо отметить, что если на 3–4-й неделе текущего года еженедельный прирост составлял 100%, то есть удвоение было каждую неделю, то вот вторую неделю видим замедление темпов роста", – сказала Попова на заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Ранее Сергей Собянин объявил о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве на 15% за неделю.

По его словам, власти города рассчитывают на то, что уже на следующей неделе ситуация с коронавирусом будет спокойной.

