Врач назвал признаки для обращения к психиатру после COVID-19

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Врач-психиатр Владимир Каторгин рассказал, какие последствия коронавируса могут стать основанием для посещения психиатра или невролога. Об этом сообщает "Лента.ру".

Специалист предупредил, что переболевшие COVID-19 могут испытывать тревогу и становиться более рассеянными. В отдельных случаях, когда речь идет о депрессии и сложных психических заболеваниях, человек может не понять, что с ним что-то не так.

"У нас боятся до сих пор психиатров, хотя в последние годы ситуация стала получше. И это хорошо, потому что люди затягивают свои тревоги и депрессии до тяжелых форм, иногда и это приводит к госпитализациям, больничным листам. Все это лечится, как и любое заболевание", – подчеркнул Каторгин.

Врач-психиатр напомнил, что коронавирус влияет на нервные ткани. За годы пандемии количество тревожных и депрессивных расстройств значительно выросло. Особенно от болезни страдают память и концентрация внимания.

Врач-вирусолог Максим Щеленков ранее рассказал, что наиболее тяжелым последствием поражения нервной системы коронавирусом может быть повреждение головного мозга. Кроме того, существует риск энцефалопатии и комы.

