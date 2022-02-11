Инфекционист предупредил о неожиданной опасности коронавируса для беременных

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил об опасности коронавируса для женщин во время беременности. Об этом пишет ТАСС.

Как объяснил специалист, в 20% случаев дети матерей, перенесших коронавирус во время беременности, отстают в развитии.

"Доказано, что коронавирус вызывает изменение в плаценте. И когда женщина заболевает коронавирусом во время беременности, происходит нарушение плацентарного кровообращения", – сообщил Горелов.

Он отметил, что в результате плод испытывает недостаток кислорода, которое приводит к психическому и физическому замедлению темпов развития.

Горелов подчеркнул, что нивелировать последствия можно, если вовремя обратить на это внимание и проходить реабилитацию.

Инфекционист продолжил, что самым частым осложнением после перенесенного коронавируса у детей раннего возраста является синдром Кавасаки. В результате поражение затрагивает сразу несколько органов и систем.

"Первично заболевание протекает чаще незамеченным в семейном очаге. Ребенок вроде бы не болел, а через две-три недели у него повышается температура до 39–40 градусов, поражается несколько органов и систем, что может привести к реанимации", – заключил Горелов.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, предупредил, что если не прошедшая вакцинацию беременная женщина заболеет COVID-19, то у ее ребенка на 20% будет ниже IQ. Приводя такие цифры, эксперт сослался на данные ученых.

