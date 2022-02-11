Инфекционист предупредил о неожиданной опасности коронавируса для беременных

Фото: depositphotos/VitalikRadko
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил об опасности коронавируса для женщин во время беременности. Об этом пишет ТАСС.
Как объяснил специалист, в 20% случаев дети матерей, перенесших коронавирус во время беременности, отстают в развитии.
"Доказано, что коронавирус вызывает изменение в плаценте. И когда женщина заболевает коронавирусом во время беременности, происходит нарушение плацентарного кровообращения", – сообщил Горелов.
Он отметил, что в результате плод испытывает недостаток кислорода, которое приводит к психическому и физическому замедлению темпов развития.
Горелов подчеркнул, что нивелировать последствия можно, если вовремя обратить на это внимание и проходить реабилитацию.
Инфекционист продолжил, что самым частым осложнением после перенесенного коронавируса у детей раннего возраста является синдром Кавасаки. В результате поражение затрагивает сразу несколько органов и систем.
"Первично заболевание протекает чаще незамеченным в семейном очаге. Ребенок вроде бы не болел, а через две-три недели у него повышается температура до 39–40 градусов, поражается несколько органов и систем, что может привести к реанимации", – заключил Горелов.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, предупредил, что если не прошедшая вакцинацию беременная женщина заболеет COVID-19, то у ее ребенка на 20% будет ниже IQ. Приводя такие цифры, эксперт сослался на данные ученых.
В Москве увеличили штат телемедицинского центра для беременных с COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: