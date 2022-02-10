Иммунолог предупредил, что после коронавируса могут разрушаться ногти

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что после коронавируса могут разрушаться ногти. При этом, по его словам, во время болезни это не проявляется.
Также иммунолог предупредил о выпадении волос и сыпи на коже после болезни. Крючков считает, что это связано с местным снижением кровообращения.
"Недостаточность питания волосяных луковиц происходит и то же самое с ногтями. Дело в том, что ногти часто меняются и при других патологических состояниях, связанных с ишемией, в том числе. Например, при хронической дыхательной недостаточности", – сказал Крючков Ura.ru.
По словам врача-инфекциониста, доктора медицинских наук Николая Малышева, данные последствия наблюдаются у пациентов от нескольких недель до месяцев. Эксперт также отметил, что разрушение ногтей и выпадение волос являются обратимыми последствиями.
Ранее вирусолог и молекулярный биолог Максим Скулачев рассказал, что после коронавируса у пациентов наблюдается нарушение мелкой моторики из-за поражения мелких сосудов мозга. При этом он отметил, что эти изменения обратимы при поддержании здорового образа жизни.
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