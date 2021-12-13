Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл новый корпус Московского многопрофильного центра паллиативной помощи. Здание расположено на улице Двинцев.

Мэр столицы рассказал, что обстановку нового корпуса старались максимально приблизить к домашним условиям. Это позволит пациентам чувствовать себя в стенах медучреждения более комфортно.

"Тот корпус сейчас освободим до конца в следующем году и сделаем тоже реконструкцию, чтобы он был не хуже этого. Постепенно, корпус за корпусом, и будет создана вообще новая система паллиативной помощи в Москве: и медицинского, и сестринского ухода. Одна из лучших в мире будет", – подчеркнул Собянин.

Руководитель Центра паллиативной помощи Анна Федермессер добавила, что новый корпус соответствует европейским стандартам.

Сергей Собянин осмотрел здание и пообщался с пациентами медучреждения. Один из них – Леонид Толпыгин, находящийся в Центре паллиативной помощи с января 2021 года, показал градоначальнику свои картины. А пациентка Юлия Ланина к приезду мэра написала стихи о Москве и выразила слова благодарности.

"Огромную благодарность хотела объявить мэру нашей любимой столицы – Москвы – за его большой вклад в развитие Москвы. Москва стала неузнаваемой", – отметила она.

Пациентка также рассказала о своем пребывании в медучреждении, отметив, что коллектив Центра относится к больным с заботой.

В пресс-службе мэрии и правительства города уточнили, что с начала декабря в новый корпус перевели 101 пациента из соседнего здания. Палаты рассчитаны на проживание от одного до четырех человек. В них оборудован отдельный санузел, подъемники для перемещения и многофункциональные кровати с электроприводом. При помощи специальных потолочных штор в палатах можно создать приватное пространство.

Часть палат нового корпуса Центра предназначена для пациентов, испытывающих трудности с дыханием. Такие помещения оснащены системой подачи кислорода и ИВЛ. Кроме того, в обновленном корпусе установлены инновационные ванны с гидромассажем, функцией наклона и удобной поднимающейся боковой дверью. Пользоваться ваннами пациенты могут самостоятельно.

Уточняется, что в медучреждении оборудованы кабинеты УЗИ и ЭКГ, а также закуплен передвижной рентген-аппарат, позволяющий проводить обследования у постели больного.

Для обучения сотрудников на территории корпуса создан трансформируемый конференц-зал, в котором установлена современная видеостена для демонстрации учебных и лекционных материалов, синхронизированных с практическими занятиями. В общей сложности в новом корпусе трудятся 193 человека.

Данный корпус не единственное новое здание Центра паллиативной помощи. В ближайшее время завершится ремонт еще четырех корпусов, в которых создадут первые в Москве отделения сестринского ухода для пациентов, нуждающихся в круглосуточном наблюдении.

Ранее Собянин рассказывал о развитии паллиативной помощи в столице. По его словам, в будущем коечный фон расширят на 500 мест. Благодаря этому паллиативная стационарная помощь в Москве увеличится в 1,5 раза.

