14:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин открыл новый корпус Московского многопрофильного центра паллиативной помощи. Здание расположено на улице Двинцев.
Мэр столицы рассказал, что обстановку нового корпуса старались максимально приблизить к домашним условиям. Это позволит пациентам чувствовать себя в стенах медучреждения более комфортно.
"Тот корпус сейчас освободим до конца в следующем году и сделаем тоже реконструкцию, чтобы он был не хуже этого. Постепенно, корпус за корпусом, и будет создана вообще новая система паллиативной помощи в Москве: и медицинского, и сестринского ухода. Одна из лучших в мире будет", – подчеркнул Собянин.
Руководитель Центра паллиативной помощи Анна Федермессер добавила, что новый корпус соответствует европейским стандартам.
Сергей Собянин осмотрел здание и пообщался с пациентами медучреждения. Один из них – Леонид Толпыгин, находящийся в Центре паллиативной помощи с января 2021 года, показал градоначальнику свои картины. А пациентка Юлия Ланина к приезду мэра написала стихи о Москве и выразила слова благодарности.
"Огромную благодарность хотела объявить мэру нашей любимой столицы – Москвы – за его большой вклад в развитие Москвы. Москва стала неузнаваемой", – отметила она.
Пациентка также рассказала о своем пребывании в медучреждении, отметив, что коллектив Центра относится к больным с заботой.
В пресс-службе мэрии и правительства города уточнили, что с начала декабря в новый корпус перевели 101 пациента из соседнего здания. Палаты рассчитаны на проживание от одного до четырех человек. В них оборудован отдельный санузел, подъемники для перемещения и многофункциональные кровати с электроприводом. При помощи специальных потолочных штор в палатах можно создать приватное пространство.
Часть палат нового корпуса Центра предназначена для пациентов, испытывающих трудности с дыханием. Такие помещения оснащены системой подачи кислорода и ИВЛ. Кроме того, в обновленном корпусе установлены инновационные ванны с гидромассажем, функцией наклона и удобной поднимающейся боковой дверью. Пользоваться ваннами пациенты могут самостоятельно.
Уточняется, что в медучреждении оборудованы кабинеты УЗИ и ЭКГ, а также закуплен передвижной рентген-аппарат, позволяющий проводить обследования у постели больного.
Для обучения сотрудников на территории корпуса создан трансформируемый конференц-зал, в котором установлена современная видеостена для демонстрации учебных и лекционных материалов, синхронизированных с практическими занятиями. В общей сложности в новом корпусе трудятся 193 человека.
Данный корпус не единственное новое здание Центра паллиативной помощи. В ближайшее время завершится ремонт еще четырех корпусов, в которых создадут первые в Москве отделения сестринского ухода для пациентов, нуждающихся в круглосуточном наблюдении.
Ранее Собянин рассказывал о развитии паллиативной помощи в столице. По его словам, в будущем коечный фон расширят на 500 мест. Благодаря этому паллиативная стационарная помощь в Москве увеличится в 1,5 раза.
Собянин открыл новый корпус центра паллиативной помощи в Москве
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