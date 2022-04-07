Собянин открыл Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава столицы Сергей Собянин открыл Музей городского хозяйства Москвы. Новая площадка расположена в историческом павильоне № 5 на ВДНХ.

"ВДНХ продолжает развиваться. Сегодня запускаются две интересные площадки. Это "Музей ЖКХ" – музей городского хозяйства, который в интерактивной интересной форме рассказывает об управлении городом, уникальными системами водоснабжения, электроснабжения и так далее. И, конечно, он будет востребован жителями города, школьниками, которые узнают о своем городе больше", – отметил градоначальник.

Осмотрел мэр и новое гастрономическое пространство "Рестомаркет", включающее 150 посадочных мест. По словам Собянина, в летний период площадка увеличится до 400 мест благодаря летним верандам.

"Это современная площадка, на которой представлено 10 разных кухонь мира", – пояснил Собянин.

Мэр столицы убежден, что новое гастрономическое пространство будет востребовано у горожан.

В ходе визита градоначальник также объявил о завершении реставрации павильона № 1 на ВДНХ. В настоящий момент в нем размещает выставки и картины Третьяковская галерея.

Этим летом на ВДНХ откроется ряд новых объектов. Среди них – лента "Лента Мебиуса" и детские аттракционы. Собянин выразил надежду, что к лету будет закончено и колесо обозрения.

"Это будет такой уникальный объект. Самое крупное колесо обозрения в Европе", – заключил мэр.

Ранее Собянин открыл после капитального ремонта жилой корпус в социальном доме нового типа "Москворечье", который был создан на базе ПНИ № 34. В нем работают 554 сотрудника, а социальные услуги получают 780 человек, являющихся инвалидами I и II групп из-за психических расстройств.