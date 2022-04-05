19:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин осмотрел 100-й поезд метро "Москва-2020".
"Сегодня мы как раз получили новый метровагон "Москва-2020", в котором есть все лучшие достижения в области транспорта и машиностроения. Это действительно суперкачественные вагоны, отечественный поезд. Сегодня он уже работает на Кольцевой, на Большой кольцевой линии, Калужско-Рижской линии, дальше будем наращивать объемы поставок для этого замечательного транспорта", – отметил столичный мэр.
Состав нового поколения "Москва-2020" был создан по заказу городских властей для использования на линиях столичной подземки.
Поставки поезда были начаты в 2020 году. В соответствии с заключенными контрактами до 2023 года включительно столичное метро должно получить 1 тысячу 360 вагонов.
По словам градоначальника, в последние годы Москва провела масштабную программу обновления общественного транспорта. На это, как уточнил Собянин, было потрачено порядка триллиона рублей, а на столичные дороги пришло 19 тысяч единиц новой техники.
"Мы много говорим об импортозамещении. Считаю, что в транспортной отрасли оно полностью состоялось. Сегодня Москва не закупает импортную технику. Все это создает новый комфорт для миллионов москвичей, которые каждый день пользуются этим транспортом", – отметил Собянин.
По состоянию на апрель 2022 года московское метро получило 776 новых вагонов. Они осуществляют 100% перевозок пассажиров на обеих кольцевых линиях. В этом и следующем году подземка должна получить 584 вагона.
Отмечается, что средний возраст вагонов метро снизился практически в два раза – с 22 до 12 лет. К следующему году доля современных поездов в парке столичного метро достигнет 80%.
Ранее в столичной подземке запустили новый тематический поезд. Состав посвящен Республике Крым и курсирует на Арбатско-Покровской линии.
В каждом вагоне размещены фотографии достопримечательностей полуострова и пейзажи. Кроме того, пассажиры столичной подземки смогут узнать интересные факты о Крыме и даже составить маршруты своих будущих путешествий.
Собянин осмотрел 100-й поезд метро "Москва-2020"
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