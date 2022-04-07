Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Михаил Мишустин распорядился восстановить плановую медпомощь в полном объеме по всей стране.

"Прошу глав субъектов РФ обеспечить это в ближайшее время. Чтобы люди беспрепятственно получали консультации профильных специалистов, а также сделали отложенные операции", – отметил премьер-министр, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

Также глава правительства подчеркнул важность сохранения доступности диспансеризации и профилактических осмотров.

"В прошлом году это сделали почти 50 миллионов человек. Из них около 2 миллионов прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса. У многих после перенесенной болезни были выявлены осложнения. И по инициативе главы государства мы расширили программу медицинской реабилитации, чтобы проходить ее могли еще больше людей с самыми разными диагнозами", – напомнил Мишустин.

Он отметил, что в ближайшее время на оснащение отделений медицинской реабилитации регионам направят более 8 миллиардов рублей.

Еще один важный аспект, требующий внимания, – оказание высокотехнологичной помощи. По словам Мишустина, ее объемы значительно выросли благодаря изменению порядка оплаты за счет средств обязательного медицинского страхования. Новые нормы позволили дополнительно более чем одному миллиону граждан бесплатно пройти лечение в федеральных клиниках.

"Здесь надо особо сказать о детях с тяжелыми заболеваниями. Когда ребенку ставят такой диагноз, родители готовы на все. Стоить это может огромных денег. Для помощи в приобретении дорогостоящих лекарств и организации лечения маленьких пациентов по инициативе президента создан фонд "Круг добра". Благодаря ему уже в прошлом году тысячи ребят получили дорогостоящую медицинскую помощь", – заключил Мишустин.

Ранее стало известно, что в поликлиниках Москвы почти полностью восстановили оказание плановой медицинской помощи на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Горожане могут записаться на прием и попасть к врачу в тот же день, включая узкопрофильных специалистов, в числе которых хирурги, отоларингологи, офтальмологи и урологи.