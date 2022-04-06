Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для лечения щитовидной железы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство здравоохранения зарегистрировало отечественный препарат для лечения щитовидной железы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Лекарство произвела фармацевтическая компания Renewal. Оно является важнейшим препаратом для терапии заболевания.

"По данным производителя, его мощности позволяют выйти при необходимости на начальном этапе на объем 500 000 упаковок в месяц, впоследствии – 1 миллион упаковок в месяц", – говорится в сообщении.

Препарат будет доступен в дозировках 50 и 100 микрограммов. Производство планируют начать в течение месяца.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства запустили производство вакцины от коронавирусной инфекции. Созданные специально для производства новой вакцины мощности СПбНИИВС позволят производить до 2 миллионов доз вакцины в месяц, а в последующем – в зависимости от потребностей.

