Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый препарат для лечения COVID-19, разработанный компанией "Фармасинтез" на основе молнупиравира, получил регистрацию Минздрава РФ. Об этом сообщается на сайте министерства.

В государственном реестре лекарственных средств указано, что препарат, выпускающийся в форме капсул, был зарегистрирован 4 апреля. Регистрация будет действовать до 1 января 2023 года.

Ранее лекарство от коронавируса внесли в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. Также список дополнили тремя дополнительными лекарственными формами еще одного противовирусного препарата. Теперь он содержит указание, что лекарственное средство выпускается в виде порошка, концентрата и лиофилизата.

