Гинцбург допустил использование первого компонента "Спутника М" для ревакцинации детей

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Для ревакцинации подростков против коронавируса могут начать использовать первый компонент вакцины "Спутник М", заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый подчеркнул, что в таком случае регулятор может поручить провести дополнительные исследования, передает РИА Новости.

Детям нужно проходить ревакцинацию против COVID-19 раз в полгода, рассказал Гинцбург ранее. В то же время он отметил, если штамм коронавируса будет меняться медленнее, то срок между прививками может увеличиться.

Вакцину от коронавируса "Спутник М" зарегистрировали в России 24 ноября 2021 года. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В конце января в медучреждениях Москвы стартовала бесплатная добровольная вакцинация подростков от 12 до 17 лет.

1 апреля Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса "Спутник V". Препарат, разработанный в Центре имени Гамалеи, состоит из двух доз. Введение вакцины проводится с интервалом в три недели в режиме "прайм-буст". Она формирует мукозальный иммунитет на поверхности слизистой дыхательного тракта.