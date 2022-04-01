Гинцбург рассказал, когда начнутся исследования "Спутника М" для детей 6–11 лет

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Исследования вакцины против коронавируса "Спутник М" для детей от 6 до 11 лет будут проходить в Москве, рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Исследования будут проходить <...> в нескольких клиниках. Через неделю начнется работа, в конце следующей недели начнут прививать", – приводит слова ученого РИА Новости.

Он подчеркнул, что исследования с участием детей 6–11 лет будут проходить так же, как и с участием подростков.

Вакцину от коронавируса "Спутник М" зарегистрировали в России 24 ноября 2021 года. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

31 января в медицинских учреждениях Москвы стартовала бесплатная добровольная вакцинация подростков от 12 до 17 лет.

По словам директора Центра имени Гамалеи, негативные эффекты вакцинации против коронавируса препаратом "Спутник М" среди подростков от 12 до 17 лет не выявлены.

Ранее директор Гинцбург призвал россиян пройти ревакцинацию против коронавируса из-за роста заболеваемости COVID-19 в других странах.