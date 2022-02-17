Гинцбург заявил об отсутствии жалоб на прививку от COVID-19 для подростков

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Негативные эффекты вакцинации против коронавируса препаратом "Спутник М" среди подростков от 12 до 17 лет не выявлены, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью ТАСС.
"Никаких жалоб не поступало, абсолютно", – подтвердил ученый.
Специалист уточнил, что объемы производства препарата "Спутник М" планируется нарастить. Для этого будут использованы мощности компании "Генериум".
Гинцбург также подчеркнул, что все необходимые объемы вакцины от коронавируса для подростков будут поставлены в регионы.
"Насколько я помню, сейчас порядка 60 тысяч доз использовано, то есть 60% от того, что было поставлено", – сказал эксперт.
Ранее Гинцбург анонсировал испытания "коктейля" из антител для лечения COVID-19. По его словам, специалисты уже подали необходимые документы для начала клинических испытаний.
До этого Гинцбург сообщал, что вакцинацию назальной вакциной в ходе испытаний прошли свыше 50 человек. При этом ни у кого из них не было выявлено никаких осложнений.
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