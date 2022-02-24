Минздрав РФ одобрил проведение исследований нового препарата для лечения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фармацевтическая компания "Валента фарм" получила разрешение Минздрава РФ на проведение третьей фазы клинических испытаний препарата от COVID-19 с действующим веществом молнупиравир. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Открытое двухэтапное многоцентровое исследование по оценке фармакокинетических параметров, безопасности, переносимости, а также эффективности в отношении COVID-19 лекарственного препарата с действующим веществом молнупиравир, капсулы 200 миллиграммов", – указано в реестре лекарственных средств.

Отмечается, что в испытаниях будут задействованы 404 пациента из 8 медучреждений РФ. Исследования планируется завершить 31 декабря 2023 года.

Минздрав РФ зарегистрировал препарат с действующим веществом молнупиравир в начале февраля. Согласно данным реестра лекарственных средств, препарат будет выпускаться в виде капсул по 200 и 400 миллиграммов.

Сообщалось, что препарат подходит для всех категорий пациентов, в том числе для страдающих хроническими заболеваниями и коморбидными состояниями.

