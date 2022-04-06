"Доктор 24": полезные привычки

Специалисты отмечают, что некоторые популярные привычки на самом деле не такие и здоровые или как минимум необязательные. Некоторые из них и вовсе могут быть вредны.

Какими из полезных привычек действительно стоит обзавестись? А какие не улучшат состояние здоровья? Об этом – в программе "Доктор 24".