"The City": сериал "Медленные лошади"

15:00
На Apple TV+ вышел сериал "Медленные лошади". Это сериал про агентов британской разведки МИ-5. Но не тех, кто спасают мир от вселенского зла. А о тех, кто запорол задания и разрушил свою карьеру. По сюжету всех таких неудачников переводят в специальный отдел "Слау Хаус". Что лучше всего переводится как "Контора на болотах". Здесь всем поручают абсолютно бессмысленную работу в надежде, что те в итоге не выдержат бесполезной рутины и уволятся сами. Руководитель "Слау Хаус" Джексон Лэмб, его играет Гари Олдман, постоянно отпускает язвительные шутки и на вопрос "Чем сегодня займемся?" отвечает одинаково: "Ничем".
Сериал – экранизация серии романов Мика Херрона из цикла "Медленные лошади". Киноадаптацией занимался Уилл Смит, но не тот, кто ударил Криса Рока на "Оскаре", а тот, который писал сценарии к комедийными политическим сериалам: "Гуща событий" и "Вице-президент", а также к обеим частям "Паддингтона". Судя по тому, что Apple TV+ заказал Смиту второй сезон еще до выхода первого, поработал он хорошо.
Подробнее – в сюжете проекта The City.
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