"Тайны кино": "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Военно-полевой роман"

Когда в 1961 году Андрей Тарковский снимал свое "Иваново детство", он и не думал жалеть исполнителя главной роли – 15-летнего Николая Бурляева. Подросток как и его взрослые коллеги замерзал в болотах промозглой осенью и по-настоящему проживал всю боль своего персонажа.

Работа на пределе человеческих возможностей, катарсис, изнеможение – так было в карьере Бурляева не один раз. И в результате получался очередной киношедевр. Николай Петрович снимался не так уж и много, однако, среди его работ есть "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Служили два товарища", "Мама вышла замуж", "Военно-полевой роман".

Чем артист завоевал расположение Петра Тодоровского? Как судьба подарила ему встречи с двумя Андреями: Кончаловским и Тарковским? Каким был режиссерский дебют Николая Петровича? И как вышло, что картины с участием Бурляева стали признанными киношедеврами? Об этом – в программе "Тайны кино".