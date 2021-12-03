Орбиту МКС скорректировали для уклонения от космического мусора

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш провели внеплановую коррекцию высоты орбиты Международной космической станции для уклонения от космического мусора. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".



Коррекция была проведена в 10:58. Это позволило уклониться от фрагмента ступени американской ракеты Pegasus, которую запустили с территории США в 1994 году.

"Все операции прошли штатно в полном соответствии с расчетами российских специалистов баллистической службы. Для данного маневра использовались двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18", которые проработали 160,9 секунды", – говорится в сообщении.

После проведения маневра высота орбиты уменьшилась на 310 метров.

МКС могла сблизиться с фрагментом американской ракеты Pegasus примерно в 13:33 по московскому времени. При этом дистанция между объектами составила бы 5,4 километра.

