Орбиту МКС скорректировали для уклонения от космического мусора

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"
Специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш провели внеплановую коррекцию высоты орбиты Международной космической станции для уклонения от космического мусора. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".
Коррекция была проведена в 10:58. Это позволило уклониться от фрагмента ступени американской ракеты Pegasus, которую запустили с территории США в 1994 году.
"Все операции прошли штатно в полном соответствии с расчетами российских специалистов баллистической службы. Для данного маневра использовались двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18", которые проработали 160,9 секунды", – говорится в сообщении.
После проведения маневра высота орбиты уменьшилась на 310 метров.
МКС могла сблизиться с фрагментом американской ракеты Pegasus примерно в 13:33 по московскому времени. При этом дистанция между объектами составила бы 5,4 километра.
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