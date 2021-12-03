Пуск ракеты "Союз-СТ" с космодрома Куру перенесли на сутки

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с навигационными спутниками Galileo с космодрома Куру во Франции перенесли на сутки. Об этом утверждается в официальном телеграм-канале "Роскосмоса".

Как уточнили в российской корпорации, причиной переноса стала неготовность французской станции телеметрии.

Согласно обновленным данным, пуск ракеты запланирован на 03:23 субботы, 4 декабря.

Ранее к МКС пристыковался грузовой корабль "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал".

Сообщалось, что корабль почти месяц пробудет в составе станции. От модуля отстыкуют его приборно-агрегатный отсек, а потом сведут с орбиты и затопят.