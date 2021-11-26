Узловой модуль "Причал" состыковался с МКС

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"
К Международной космической станции пристыковался грузовой корабль "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал". Об этом сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".
"Впереди – отделение приборно-агрегатного отсека от узлового модуля "Причал", которое запланировано на 22 декабря в 01:20 мск", – говорится в сообщении.
Старт корабля с модулем состоялся 24 ноября в 16:06 по московскому времени, а через несколько минут "Прогресс" с "Причалом" вышел на орбиту.
После доставки "Причала" "Прогресс М-УМ" почти месяц пробудет в составе станции. От модуля отстыкуют его приборно-агрегатный отсек, а потом сведут с орбиты и затопят.
Благодаря новому модулю можно будет стыковать к МКС новый российский космический корабль "Орел", который предназначен для полетов к Луне.
Также "Причал" предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Дальнейшее развитие сегмента будет обеспечиваться за счет стыковки к модулю транспортных систем, пояснили в "Роскосмосе".
Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Союз-2.1Б" с военным аппаратом успешно стартовала с космодрома Плесецк. Пуск был произведен в четверг, 25 ноября, в 04:09.
Позднее ракета-носитель была принята на сопровождение наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил.
Стыковка модуля "Причал" к МКС прошла успешно
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