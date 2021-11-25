Ракета "Союз-2.1Б" с военным аппаратом стартовала с Плесецка

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Ракета-носитель "Союз-2.1Б" с военным аппаратом успешно стартовала с космодрома Плесецк. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы Минобороны России.
Пуск был произведен в четверг, 25 ноября, в 04:09. Старт ракеты прошел в штатном режиме.
Позднее ракета-носитель была принята на сопровождение наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил.
"Космическая головная часть ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1Б в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время – 04:18 по московскому времени – штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя Союз-2.1Б", – сообщили в Минобороны.
Так уточнили, что вывод космического аппарата на расчетную орбиту произойдет в течение нескольких часов.
Ранее пуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" отложили до 12 декабря.
Изначально запуск планировался на 2020 год. Однако в связи с пандемией коронавируса возникли затруднения при доставке полезной нагрузки для аппаратов.
Позднее в "Роскосмосе" сообщили, что пуск должен состояться 6 декабря текущего года с космодрома Байконур.
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