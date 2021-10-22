Расписанную под хохлому ракету "Союз-2.1а" вывезут на стартовый стол Байконура 25 октября

Фото: roscosmos.ru

Украшенную под хохлому ракету-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18" вывезут на стартовый стол космодрома Байконур в понедельник, 25 октября. Об этом говорится в сообщении "Роскосмоса" в Twitter.

"Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение о вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1а" и ее установке на стартовом комплексе утром 25 октября", – говорится в сообщении.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован на 03:00 мск 28 октября. Ракета выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-18". Ожидается, что корабль пристыкуется к Международной космической станции (МКС) 30 октября.

Ранее сообщалось, что ракету "Союз" раскрасили под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Также на корабль нанесли надпись к празднику. Роспись украсила боковые блоки первой ступени и третью ступень.

