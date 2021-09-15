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Наука

02:03

В "Роскосмосе" сообщили, что все 34 спутника OneWeb успешно выведены на орбиту

наука

Фото: Yotube/Роскосмос ТВ

Все 34 британских космических аппарата системы связи OneWeb успешно выведены на целевую орбиту после запуска с космодрома Байконур.

"Все 34 спутника связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты", - говорится в сообщении "Роскосмоса" в Twitter.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с британскими спутниками стартовала с Байконура накануне вечером. В 21:16 по московскому времени разгонный блок "Фрегат" отделился от третьей ступени ракеты.

Старт стал 15-м пуском российских космических ракет в текущем году. Как сообщает пресс-служба госкорпорации, для разгонного блока "Фрегат" это был 100-й полет.

Ранее "Союз-2.1б" вывел на орбиту Земли другие 34 спутника OneWeb. Пуск и разгон ракеты прошли штатно. А отделение спутников в сумме заняло 3,5 часа.

Спутники OneWeb запустили с космодрома Байконур

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