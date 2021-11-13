Названа дата запуска ракеты "Протон" со спутниками "Экспресс"

Фото: ТАСС/Сергей Казак

Ракета-носитель "Протон-М" будет запущена с космодрома Байконур 6 декабря. На борту разместят телекоммуникационные спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", передает ТАСС.

"В настоящее время ведется их (аппаратов – Прим. ред.) подготовка к запуску. Он запланирован на 6 декабря 2021 года в 15:20 по московскому времени", – рассказали в "Роскосмосе".

Изначально запуск спутников планировался на 2020 год. Однако в связи с пандемией коронавируса возникли затруднения при доставке полезной нагрузки для аппаратов.

Ранее в октябре ракета-носитель "Союз-2.1а" успешно вывела грузовой корабль "Прогресс МС-18" на околоземную орбиту. В честь 800-летния Нижнего Новгорода ракету раскрасили под хохлому.