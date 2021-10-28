Корабль "Прогресс" с грузами для космонавтов вывели на орбиту

Ракета-носитель "Союз-2.1а" успешно вывела грузовой корабль "Прогресс МС-18" на околоземную орбиту. Он взял курс на Международную космическую станцию. Прямая трансляция ведется на официальном сайте "Роскосмоса".

"Есть отделение транспортного корабля от третьей ступени ракеты-носителя", – сказал диктор.

"Союз" стартовал с космодрома Байконур. В честь 800-летния Нижнего Новгорода ракету раскрасили под хохлому. Стикеры с изображениями желтых листьев и цветов на черном фоне наклеили на боковых блоках первой ступени и третьей ступени.

Стыковка корабля к модулю "Звезда" российского сегмента МКС ожидается 30 октября в 4:34 по московскому времени.

"Прогресс МС-18" доставит на Международную космическую станцию 1 490 килограммов различного оборудования и материалов, среди которых одежда, продукты питания, инструменты для работы в открытом космосе, топливо для дозаправки, 420 литров питьевой воды и 43 килограмма сжатого воздуха.

Ранее сообщалось, что запуск пилотируемого корабля "Союз МС-21" с первым с 2000 года полностью российским экипажем запланирован на 18 марта 2022 года. На корабле отправятся Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. До этого экипаж, состоящий только из россиян, летал в 2000 году на орбитальную станцию "Мир".