Корабль "Прогресс" с грузами для космонавтов вывели на орбиту

Ракета-носитель "Союз-2.1а" успешно вывела грузовой корабль "Прогресс МС-18" на околоземную орбиту. Он взял курс на Международную космическую станцию. Прямая трансляция ведется на официальном сайте "Роскосмоса".
"Есть отделение транспортного корабля от третьей ступени ракеты-носителя", – сказал диктор.
"Союз" стартовал с космодрома Байконур. В честь 800-летния Нижнего Новгорода ракету раскрасили под хохлому. Стикеры с изображениями желтых листьев и цветов на черном фоне наклеили на боковых блоках первой ступени и третьей ступени.
Стыковка корабля к модулю "Звезда" российского сегмента МКС ожидается 30 октября в 4:34 по московскому времени.
"Прогресс МС-18" доставит на Международную космическую станцию 1 490 килограммов различного оборудования и материалов, среди которых одежда, продукты питания, инструменты для работы в открытом космосе, топливо для дозаправки, 420 литров питьевой воды и 43 килограмма сжатого воздуха.
Ранее сообщалось, что запуск пилотируемого корабля "Союз МС-21" с первым с 2000 года полностью российским экипажем запланирован на 18 марта 2022 года. На корабле отправятся Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. До этого экипаж, состоящий только из россиян, летал в 2000 году на орбитальную станцию "Мир".
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