Госкомиссия допустила ракету "Союз" к пуску к МКС

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Госкомиссия допустила к заправке и пуску ракету-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-18", сообщается на странице "Роскосмоса" в Twitter.

"Госкомиссия на Байконуре приняла решение на заправку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18" на борту топливом и пуск, который запланирован в 03:00 по московскому времени 28 октября. В 23:25 начнется заправка керосином", – говорится в сообщении.

Пуск ракеты произойдет с площадки №31, полет пройдет по двухсуточной схеме. Планируется, что корабль пристыкуется к МКС 30 октября в 4:34 по московскому времени.

В госкорпорации уточнили, что корабль доставит на станцию около 1 490 килограммов различного оборудования и материалов, в том числе ресурсную аппаратуру, предметы одежды, рационы питания, свежие продукты, а также укладки для проведения космических экспериментов "Матрешка-Р", "Биомаг-М", "Асептик", "Структура" и "Фотобиореактор".

Также корабль доставит 560 килограммов топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы "Родник" и 43 килограмма сжатого воздуха в баллонах средств подачи кислорода.

Ранее сообщалось, что ракету "Союз" раскрасили под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Также на корабль нанесли надпись к празднику. Роспись украсила боковые блоки первой ступени и третью ступень.

