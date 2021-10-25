На стартовом комплексе Байконура установили ракету с изображением хохломы

Фото: roscosmos.ru
На стартовом комплексе космодрома Байконур в Казахстане установили ракету-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18". Об этом говорится на сайте "Роскосмоса".
Корабль должен доставить на МКС 40 килограммов воздуха и кислорода в баллонах, 470 килограммов топлива дозаправки, 1 509 килограммов оборудования и материалов, 420 литров питьевой воды, а также средства медицинского контроля.
Транспортировать ракету начали 25 октября в 05:30 по московскому времени. Ее запустят 28 октября в 03:00 по московскому времени.
Ранее Facebook заблокировал пост российского блогера и основателя сообщества "Открытый космос" Виталия Егорова за употребление слова "хохлома" в материале про ракету "Союз".
Блогер хотел прокомментировать новость "Роскосмоса" о нанесении хохломы на ракету "Союз" в честь дня рождения Нижнего Новгорода. Однако в Facebook посчитали, что пост нарушает нормы сообщества в отношении враждебных высказываний и оскорблений.
Facebook разблокировал пост россиянина про хохлому
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