В Facebook увидели оскорбление в слове "хохлома"

09:55
Фото: depositphotos/Mactrunk
Facebook заблокировал пост российского блогера и основателя сообщества "Открытый космос" Виталия Егорова за употребление слова "хохлома" в материале про ракету "Союз".
"Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете "Роскосмоса". Имейте в виду, что Facebook ее ненавидит. Так и пишет: "Ненависть", – сообщил Егоров в другом посте.
Блогер хотел прокомментировать новость "Роскосмоса" о нанесении хохломы на ракету "Союз" в честь дня рождения Нижнего Новгорода. Однако в Facebook посчитали, что пост нарушает нормы сообщества в отношении враждебных высказываний и оскорблений.
Кроме того, Егорову пригрозили дополнительными ограничениями в случае повторного нарушения. Однако позже администрация социальной сети принесла свои извинения и разблокировала пост блогера.
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер футбольного клуба "Ротор" Дмитрий Хохлов обратился в суд после блокировки его фамилии в Facebook из-за ее схожести с прозвищем украинцев.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: