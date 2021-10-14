В Facebook увидели оскорбление в слове "хохлома"

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Facebook заблокировал пост российского блогера и основателя сообщества "Открытый космос" Виталия Егорова за употребление слова "хохлома" в материале про ракету "Союз".

"Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете "Роскосмоса". Имейте в виду, что Facebook ее ненавидит. Так и пишет: "Ненависть", – сообщил Егоров в другом посте.

Блогер хотел прокомментировать новость "Роскосмоса" о нанесении хохломы на ракету "Союз" в честь дня рождения Нижнего Новгорода. Однако в Facebook посчитали, что пост нарушает нормы сообщества в отношении враждебных высказываний и оскорблений.

Кроме того, Егорову пригрозили дополнительными ограничениями в случае повторного нарушения. Однако позже администрация социальной сети принесла свои извинения и разблокировала пост блогера.

Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер футбольного клуба "Ротор" Дмитрий Хохлов обратился в суд после блокировки его фамилии в Facebook из-за ее схожести с прозвищем украинцев.

