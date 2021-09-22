Тренер ФК "Ротор" Хохлов обратился в суд из-за блокировки его фамилии в Facebook

Фото: rotor-vlg.com

Бывший футболист сборной России, главный тренер футбольного клуба "Ротор" Дмитрий Хохлов обратился в суд после блокировки его фамилии в Facebook из-за ее схожести с прозвищем украинцев. Об этом сообщает ТАСС.

"В производство Солнцевского районного суда Москвы поступило исковое заявление Хохлова Дмитрия Валерьевича к Facebook об обязании ответчика разблокировать все упоминания фамилии истца в постах и комментариях в принадлежащей ответчику социальной сети", – рассказали в пресс-службе суда.

Спортсмен требует взыскать с социальной сети 150 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Заседание по данному делу состоится в полдень 5 октября.

Ранее мировой судья в Москве оштрафовал Facebook за отказ удалить запрещенную информацию. Компанию признали виновной в совершении административных правонарушений по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации". Сумма штрафа в отношении соцсети составила 21 миллион рублей.

